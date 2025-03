Trani, camion in fiamme sulla ss16: rallentamenti

Un camion ha preso fuoco sulla Ss16, tra Trani Centro e Trani Sant’Angelo, in direzione nord, intorno alle 10 di questa mattina. Il mezzo pesante ha improvvisamente iniziato a bruciare mentre era in corsa. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il traffico è stato deviato da pattuglie dei carabinieri su percorsi alternativi. Si segnalano code e rallentamenti lungo la tratta interessata. Non si registrano vittime, ma le autorità sono al lavoro per ripristinare la viabilità. Gli accertamenti sulle cause dell’incidente sono ancora in corso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author