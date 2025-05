Trani, buca in via Don Luigi Sturzo: transennata da oltre un mese

Una buca profonda in corso Don Luigi Sturzo, a Trani, è stata transennata per motivi di sicurezza, ma resta lì da oltre un mese senza interventi visibili. L’area rientra nel piano di manutenzione straordinaria previsto dal Comune, ma i residenti si chiedono perché non si intervenga almeno con un rattoppo provvisorio. Intanto, gli automobilisti sono costretti a schivarla ogni giorno.

