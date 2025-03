Trani, autismo: quale futuro per ragazzi e famiglie?

Le politiche in materia di autismo sono state al centro dell’incontro che si è svolto a Trani nell’auditorium di San Luigi. L’evento, promosso dall’Assessora regionale Debora Ciliento, ha visto la partecipazione dei vertici del centrosinistra pugliese. Ad intervenire infatti ci sono stati anche l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Piemontese e il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia. La manifestazione si è svolta senza simboli di partito, proprio per rimarcare come la sfida delle politiche sull’autismo sia al di sopra degli steccati ideologici e degli schieramenti.

