Trani, autismo ed inclusione: nasce il progetto “Sport Aut Plus”

Si chiama “Sport Aut Plus” il progetto promosso dal Comune di Trani nell’ambito delle iniziative “Trani Autism Friendly”. L’attività mira a coinvolgere ragazzi con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità, dai 5 ai 35 anni, in attività sportive inclusive, seguiti da istruttori qualificati e tutor. Le discipline saranno svolte in strutture sportive locali, selezionate tramite avviso pubblico. Obiettivo: favorire socializzazione, consapevolezza e benessere attraverso lo sport. L’avviso resterà aperto per 30 giorni sull’Albo Pretorio del Comune.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author