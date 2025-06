Trani, assistenza scolastica: scoppia il caso disabilità

È polemica a Trani sul nuovo regolamento per l’assistenza educativa scolastica agli alunni con disabilità. Il Comune ha inserito come requisito il certificato INPS di disabilità grave, un documento che solo una parte dei bambini possiede. Secondo le critiche, questa scelta escluderebbe molti alunni dal servizio di supporto a scuola, generando una disparità nell’accesso al diritto allo studio. Le famiglie valutano azioni legali e il coinvolgimento delle autorità garanti per i diritti dei minori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author