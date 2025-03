Trani, Archivio di Stato: comitato valuta impugnazione decreto Ministro Giuli

Non si sono placate le polemiche sul futuro della sede dell’Archivio di Stato. Dopo la soluzione salomonica del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, che per sedare la disputa tra le città di Trani e Barletta ha deciso che entrambe le città ospiteranno la sede provinciale, continua ad insorgere il Comitato Pro Archivio di Stato a Trani, che per primo ha iniziato questa battaglia per evitare il trasferimento della storica sede tranese nella costituenda sede barlettana.

