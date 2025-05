Trani, Archivio di Stato “bicefalo”: comitato chiede al Sindaco di impugnare decreto Ministro Giuli

La visita del Ministro della Cultura Alessandro Giuli non ha totalmente placato la polemica tra le città di Trani e Barletta sulla sede dell’Archivio di Stato nella Bat. Sotto la cenere della scelta salomonica di prevedere due sedi provinciali cova ancora il fuoco del Comitato Pro Archivio di Stato a Trani, che ha chiesto al Sindaco Bottaro di impugnare il decreto ministeriale perché in violazione dell’atto costitutivo della sesta provincia lanciando una provocazione: se le sedi provinciali degli enti devono essere sdoppiate allora anche la Questura, secondo il comitato, deve avere due sedi; idem per le altre istituzioni.

