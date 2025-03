Trani, Amet: c’è apprensione per il futuro degli ausiliari della sosta

C’è apprensione per il futuro di 5 lavoratori dell’Amet di Trani, impiegati come ausiliari della sosta. Negli scorsi giorni infatti gli stessi hanno ricevuto un preavviso di licenziamento a partire dal 1 Aprile. Dopo più di 10 anni il rapporto contrattuale sarà rescisso a causa del passaggio del servizio di gestione della sosta a pagamento dalla ex municipalizzata tranese ad una società privata, presso la quale dovrebbero essere reintegrati.

Nessuna certezza però è stata data sulle mansioni e sul tipo di contratto che gli aspetterebbe, punto questo che ha animato la polemica di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Sul punto infatti i due partiti hanno stigmatizzato la presa di posizione dell’azienda che ha parlato di “atto dovuto” per permettere il loro reintegro nell’organico della nuova società.

