Trani, al via il servizio di sosta a pagamento

Prende il via il nuovo servizio di gestione della sosta a pagamento a Trani. La società perugina Sis ha incontrato gli operatori della stampa nella sala giunta di Palazzo di Città. La sosta potrà essere prenotata tramite app come Prestopark e Telepass, attualmente in collaudo. Confermate zone e tariffe precedenti. Uniche variazioni sono riscontrabili nell’area del tribunale del lavoro, dove sono stati rimossi gli stalli a pagamento, che invece verranno prossimamente posizionati in Via Tasselgardo e nella zona della stazione. 9 gli ausiliari deputati al controllo della sosta, ma due hanno già rinunciato all’incarico riducendo l’organico a 7.

