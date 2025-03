Trani, addio a Sister: il ricordo della città

Era un cane libero Sister, l’amica a quattro zampe di tutta la città di Trani. Quasi tutti l’hanno vista passeggiare liberamente tra Trani e Barletta, facendo tappa fissa nelle attività commerciali per un saluto, una carezza. Era la sua routine da cane urbano, adottato dai cittadini che non mancavano di riportarla a casa ogni sera.

Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate, costringendo le volontarie della Lega del Cane a farla soggiornare in un rifugio, accudita e curata. Ma Sister non ce l’ha fatta, ha abbandonato per sempre le strade di Trani ed ha attraversato il “ponte dell’arcobaleno”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author