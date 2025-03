Trani: accusato di spaccio in un circolo privato, arrestato 53enne

Un 53enne di Trani è stato arrestato dalla polizia di Stato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti all’interno di un circolo privato. L’uomo, dipendente del circolo, è stato sorpreso mentre deteneva circa 150 grammi di hashish, parte del quale già suddiviso in dosi per la vendita al dettaglio. Gli investigatori della Squadra mobile hanno notato movimenti sospetti all’interno del circolo, poco distante dalla Cattedrale di Trani, e hanno deciso di intervenire con una perquisizione. Durante l’operazione, sono stati rinvenuti i quantitativi di droga. A seguito dell’arresto in flagranza, la Procura della Repubblica presso il tribunale di Trani ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

