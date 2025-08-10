Trani, abbandono rifiuti: occhi elettronici individuano sporcaccioni

Quaranta violazioni accertate e venti verbali notificati in appena due giorni: è il primo bilancio dell’azione anti-degrado avviata il 16 luglio con l’uso di telecamere mobili attive 24 ore su 24. “Un segno di rispetto verso chi rispetta le regole e un patto di lealtà per la cura della città”, ha dichiarato ai nostri microfoni l’assessora alla polizia locale, Cecilia di Lernia.
