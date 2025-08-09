Trani, 72enne dona organi e tessuti: prelievo all’ospedale di Andria

All’ospedale Bonomo di Andria è stato effettuato il nono prelievo di organi dall’inizio del 2025 per la Asl Bat. Il donatore è un uomo di 72 anni di Trani, deceduto per emorragia cerebrale, che pochi giorni prima, in occasione del rinnovo della carta di identità, aveva espresso il consenso alla donazione.

Durante l’intervento, il fegato è stato prelevato da un’équipe di Bari, i reni da chirurghi di Foggia, mentre le cornee sono state rimosse da un’équipe locale e trasferite alla Banca degli occhi di Mestre.

”Il nostro pensiero va alla famiglia che ha sostenuto con fermezza e senza esitazioni la scelta fatta dal donatore in vita. Continuare a regalare speranza attraverso la donazione di organi e tessuti è un atto di amore e di rispetto verso la vita”, ha dichiarato Tiziana Dimatteo, commissario straordinario della Asl Bat.

