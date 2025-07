Trani, 69enne trovata senza vita in mare

Una donna di 69 anni è stata trovata priva di vita in mare, nel tratto di spiaggia di Colonna, a Trani. Il corpo è stato rinvenuto alle 15:40, quando la donna era già deceduta. Secondo le prime informazioni, la vittima si trovava da sola sulla spiaggia al momento del ritrovamento. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze dell’accaduto. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento.

