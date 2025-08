Trani, 25 anni di “Lacarvella”: l’arte invade le strade

A Trani l’arte incontra la devozione e si fa spazio tra le strade. In occasione dei festeggiamenti per San Nicola il Pellegrino, patrono della città, l’associazione Lacarvella ha celebrato il suo venticinquesimo anniversario con un evento che ha trasformato via Mausoleo in una galleria d’arte “open air”.

La collettiva “Sempre aperta” ha coinvolto oltre venti artisti, tra cui Paola Soranna, Raffaella Del Giudice, Luca Potente, Fonte De Tiglio, Norberto Iera, Antonio Russo Galante, Charlotte, Arkadiusz Sedek, Silvia e Giusy Tolomeo.

Accanto alle opere all’interno del centro artistico, il percorso esterno ha ospitato installazioni ispirate anche al culto di San Nicola il Pellegrino, in un dialogo suggestivo tra arte sacra e contemporaneità, tradizione e sperimentazione.

