Tragico schianto tra due auto nel Tarantino, un morto

Tragico schianto all’alba di sabato 30 agosto nel Tarantino. Due auto (un’Audi e una Fiat Panda) si sono scontrate frontalmente sulla provinciale 580, tra Ginosa e Ginosa Marina: a causa dell’impatto è morta una persona, di cui non sono ancora state ancora rese note le generalità. Ci sono anche i feriti. Dopo lo schianto, una della due auto ha preso fuoco. Sul posto, vigili del fuoco e carabinieri, che dovranno chiarire la dinamica dell’incidente. +++ IN AGGIORNAMENTO +++
