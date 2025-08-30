30 Agosto 2025

Foto Francesco Manfuso

Tragico schianto tra due auto nel Tarantino, un morto

Dante Sebastio 30 Agosto 2025
centered image

Tragico schianto all’alba di sabato 30 agosto nel Tarantino. Due auto (un’Audi e una Fiat Panda) si sono scontrate frontalmente sulla provinciale 580, tra Ginosa e Ginosa Marina: a causa dell’impatto è morta una persona, di cui non sono ancora state ancora rese note le generalità. Ci sono anche i feriti. Dopo lo schianto, una della due auto ha preso fuoco. Sul posto, vigili del fuoco e carabinieri, che dovranno chiarire la dinamica dell’incidente. +++ IN AGGIORNAMENTO +++

centered image

