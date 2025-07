Tragico schianto sulla Triggiano-Carbonara, muore motociclista

BARI – Tragico incidente sulla strada provinciale 144 che collega il comune di Triggiano a Carbonara. Intorno alla 22 di sabato 19 luglio, un centauro è andato a impattare contro un’auto. A perdere la vita il motociclista che sarebbe deceduto sul colpo. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno operato fino a tarda notte per mettere in sicurezza la zona e permettere i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author