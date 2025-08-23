Tragico incidente lungo la Sp141 tra Manfredonia e Zapponeta: morto centauro 73 enne

Ancora un incidente mortale lungo le strade della Capitanata. Un uomo di 73 anni che viaggiava a bordo di uno scooter è morto in un incidente stradale avvenuto questa lungo la provinciale, cosiddetta delle Saline, che collega Manfredonia a Margherita di Savoia (Bat). Lo scooter, a quanto si apprende, si è scontrato con una Mercedes classe A a un incrocio.

Un medico e una infermiera di Cerignola, che avevano da poco finito il turno in ospedale, sono passati subito dopo l’incidente e hanno immediatamente provato a rianimare il

73enne. Anche i soccorsi sono arrivati poco dopo ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto ha operato la polizia locale con l’ausilio della polizia di Stato.

