Tragico incidente lungo la Sp141 tra Manfredonia e Zapponeta: morto centauro 73 enne

Ancora un incidente mortale lungo le strade della Capitanata. Un uomo di 73 anni che viaggiava a bordo di uno scooter è morto in un incidente stradale avvenuto questa lungo la provinciale, cosiddetta delle Saline, che collega Manfredonia a Margherita di Savoia (Bat). Lo scooter, a quanto si apprende, si è scontrato con una Mercedes classe A a un incrocio.
Un medico e una infermiera di Cerignola, che avevano da poco finito il turno in ospedale, sono passati subito dopo l’incidente e hanno immediatamente provato a rianimare il
73enne. Anche i soccorsi sono arrivati poco dopo ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto ha operato la polizia locale con l’ausilio della polizia di Stato.
potrebbe interessarti anche
Potenza sotto controllo: due misure di prevenzione contro le truffe agli anziani
Taranto, giovane donna partorisce per strada
Giallo a Borgo Mezzanone: 27enne scomparso ritrovato morto in un casolare
Incidente a Manduria, muore centauro
Pessime condizioni igienico – sanitarie: ancora una protesta al Cpr di Bari
Minaccia la sorella per questioni ereditarie: in carcere 43enne di Corato