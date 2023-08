Traghetto bloccato a Brindisi, odissea per i passeggeri di rientro da Valona

Bloccati nel porto di Valona in attesa di rientrare a Brindisi. È l’odissea di centinaia di vacanzieri che stanno vivendo una situazione di grave disagio e caos nello scalo marittimo del Paese delle Aquile. Il Prince, il traghetto che dovrebbe riportarli in Puglia è fermo a Brindisi a quanto pare a causa di un blackout che nel primo pomeriggio di domenica, dopo essere partito, lo ha costretto a tornare indietro e a stazionare a Costa Morena. Circa 1000 le persone che avrebbe dovuto imbarcare da Valona, gente che ora pretende chiarimenti e certezza sui tempi e le modalità di rientro. A quanto pare, almeno per il momento, non ci sono garanzie per tutti i passeggeri in difficoltà.

