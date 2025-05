Tragedia Torchiarolo, Matteo Salvini: “Basta follie a 200 km/h”

Il ministro: “Il Codice funziona, ma non può fermare chi corre: serve rispetto per la vita. Un pensiero ai genitori di quei ragazzi”

“È una tragedia. Il Codice della strada può aiutare, ma non può impedire a qualcuno di prendere un’auto potente e guidare a 200 all’ora”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, intervenendo a Milano in occasione di un convegno dedicato alla sicurezza del trasporto ferroviario.

Le sue parole fanno riferimento al drammatico incidente avvenuto sabato 3 maggio sulla strada provinciale 85 che collega Torchiarolo alla marina di Lendinuso, in provincia di Brindisi, dove tre giovani hanno perso la vita a bordo di una Porsche finita fuori strada.

Il ministro ha ricordato il lungo lavoro svolto per aggiornare il Codice della strada, nonostante le critiche ricevute. “Abbiamo lavorato per un anno con tanti sacrifici. Il nuovo Codice sta contribuendo a ridurre incidenti, morti e feriti”, ha sottolineato.

“Spero che questa sciagura serva a far capire che ci si può divertire anche rispettando i limiti di velocità”, ha aggiunto Salvini, rivolgendosi poi direttamente ai giovani con un appello: “Quando salite in macchina o in moto fate attenzione. La vita è una sola”.

Infine, un pensiero alle famiglie coinvolte: “Penso ai genitori di quei tre ragazzi. È un dolore immenso”, ha concluso il ministro.

