Tragedia sulle rotaie, investita una persona da un treno sulla Bari -Foggia

TRINITAPOLI – Tragedia all’alba sulla tratta ferroviaria Foggia – Bari all’altezza di Trinitapoli, tra Barletta e Trani. Una persona è stata investita da un treno ed è deceduta, non sono ancora note le cause dell’incidente, sul posto la Polizia Ferroviaria.

L’episodio è avvenuto intorno alle 6.30, interrotto per circa due ore il traffico ferroviario, è stato riaperto al traffico,seppur a rilento, intorno alle 8.40.

Questa la nota ufficiale di RFI

“Linea Foggia – Bari, dalle ore 8:40 traffico ferroviario fortemente rallentato tra Barletta e Trinitapoli per l’investimento di una persona da parte di un treno

Bari, 21 Maggio 2022

Aggiornamento: Ore 8:40

Dalle ore 8:40 sulla linea Foggia – Bari il traffico ferroviario, precedentemente sospeso, è fortemente rallentato tra Barletta e Trinitapoli per l’investimento di una persona da parte di un treno. Prosegue l’intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti.

Effetti: nel tratto interessato il traffico ferroviario viene instradato su un unico binario con rallentamenti fino a 120 minuti. Attivo il servizio sostitutivo con bus per i treni del trasporto regionale.”