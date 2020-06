Condividi

Schianto fatale sulla strada che collega San Cataldo a San Foca, nel Leccese. Alessio Quarta, di 19 anni, di Carmiano, ha perso la vita in sella al suo scooter, uno Yamaha X Max. Per cause in fase di accertamento è uscito fuori strada. Soccorso dai sanitari del 118 è stato portato d'urgenza in ospedale, ma è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportare. Sul luogo della tragedia, per ricostruire la dinamica deo fatti, sono intervenuti i carabinieri.