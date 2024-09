Tragedia sulla strada tra Noicattaro e Torre a Mare: muore un uomo

Un grave incidente si è verificato nelle scorse ore sulla strada che collega Noicattaro a Torre a Mare, in provincia di Bari. Lo scontro, avvenuto tra un’automobile e un trattore, ha provocato la morte del conducente dell’auto. Le dinamiche dell’incidente restano ancora da chiarire, ma per il conducente della vettura non c’è stato nulla da fare.

