Tragedia sulla SS172 dei Trulli: muore un uomo alle porte di Taranto

TARANTO – Un drammatico incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 172 dei Trulli, nel territorio di Taranto. A perdere la vita è stato un uomo che viaggiava a bordo di uno scooter Piaggio Beverly.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 6:30 in prossimità dello svincolo per Bari, lungo la corsia in direzione del rione Tamburi. Ancora sconosciuta la dinamica dell’accaduto: secondo le prime informazioni, lo scooterista avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto in un impatto particolarmente violento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di Taranto, ma per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il traffico è rimasto a lungo bloccato sulla carreggiata in direzione del capoluogo ionico, con pesanti ripercussioni sulla circolazione lungo una delle arterie più trafficate della zona.

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire con esattezza le cause dell’incidente, mentre l’intera comunità è scossa dall’ennesima tragedia della strada.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author