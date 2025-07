Tragedia sulla spiaggia di Torre Lapillo: uomo muore in mare

Tragica mattinata sulla spiaggia di Torre Lapillo, nel cuore del Salento: un uomo di 79 anni, originario di Carmiano, ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno.

L’anziano si trovava in uno dei lidi della zona quando ha accusato il malore in acqua. Immediato l’intervento dei presenti, che lo hanno riportato a riva in un tratto di spiaggia libera, in attesa dei soccorsi.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, ma nonostante i tentativi prolungati di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

A intervenire per gli accertamenti del caso anche i Carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze e avviato le procedure di rito.

