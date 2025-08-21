Tragico incidente nel Foggiano: muore donna di 28 anni, quattro feriti

FOGGIA, 21 agosto 2025 – Grave incidente stradale nella mattinata di giovedì 21 agisto in provincia di Foggia, lungo la Strada Provinciale 115 che collega Troia al capoluogo dauno. Nel violento impatto tra una Seat Ibiza e un furgone Ducato, ha perso la vita una giovane donna di 28 anni, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite, fortunatamente non in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna, che viaggiava a bordo della Seat, sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo a causa dell’urto, probabilmente violentissimo. I soccorritori non hanno potuto fare nulla: la vittima sarebbe deceduta sul colpo.

Nel furgone coinvolto viaggiavano sette persone, tutte di nazionalità straniera. Alcuni passeggeri hanno riportato ferite di varia entità, ma nessuno verserebbe in condizioni critiche.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118, con anche l’ausilio di un elicottero di elisoccorso, per garantire i trasferimenti più urgenti e le cure necessarie. Presenti anche i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

Al momento, le cause dello scontro non sono ancora note.







