Tragedia sul Gargano, Barone (M5S): “Riorganizzare l’emergenza”

“Il sistema dell’emergenza-urgenza in provincia di Foggia deve essere riorganizzato e potenziato. La morte di una signora di 76 anni, mentre la figlia la stava accompagnando con la propria auto da Vieste a “Casa Sollievo della Sofferenza” a San Giovanni Rotondo perchè mancava l’ambulanza, dopo aver atteso un’ora al pronto soccorso di Vieste dove non c’erano medici che potessero visitarla, non è accettabile”. Lo scrive in una nota Rosa Barone, consigliera comunale del M5S.

”Vanno chiarite le responsabilità per quanto accaduto e sul perchè non sia stato attivato l’elisoccorso. La zona che comprende il Gargano fino a Manfredonia non può essere lasciata senza mezzi adeguati e senza personale, per quanto siamo consapevoli che la carenza di operatori sanitari sia un problema nazionale. Non vogliamo cercare colpevoli, ma serve intervenire”, aggiunge.

”Chiederò la richiesta di audizione in Commissione Sanità dell’assessoe Piemontese, del direttore generale della Asl di Foggia Nigri e dei sindaci dei Comuni del Gargano per avere il quadro della situazione con dati certi, perché è necessario lavorare in sinergia per poter migliorare il sistema. Quello che è successo lascia una ferita profonda nella comunità e richiede risposte immediate”, conclude Rosa Barone.

Antonella D'Avola