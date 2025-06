Tragedia sfiorata sulla 106, UGL Matera: “Si interviene solo dopo i morti”

Il sindacato, tramite Pino Giordano, accusa le istituzioni di inerzia: “Basta restare a guardare”

Ancora un grave incidente sulla Strada Statale 106 Jonica, nel territorio di Policoro, in prossimità della stazione di servizio “La Guardia”. A scontrarsi sono stati due mezzi pesanti, uno dei quali, dopo l’impatto, è stato sbalzato sulla complanare laterale divelgendo il guardrail. Uno dei conducenti è rimasto ferito ed è stato trasferito in codice rosso in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza. Il sinistro si è verificato nel tratto della SS 106 che attraversa il sottopasso tra la città e il lido, in direzione Taranto – Reggio Calabria.

Dura la presa di posizione di Pino Giordano, segretario provinciale dell’UGL Matera, che ha nuovamente sollevato il tema della pericolosità dell’arteria jonica. “È ormai oltre il ventesimo incidente su questa strada. Ogni volta assistiamo alla stessa scena: silenzio, indifferenza, e interventi solo dopo tragedie”, ha dichiarato Giordano.

“Ancora una volta la nostra denuncia va alle istituzioni che sembrano incapaci di attuare politiche di prevenzione. Finché non ci scappa il morto nessuno si muove. È una vergogna!”, ha aggiunto il dirigente sindacale ricordando come da anni vengano richiesti interventi per la messa in sicurezza del tratto, attraverso l’installazione di guardrail, pannelli sonori e un’adeguata segnaletica.

Giordano ha sottolineato che esistono petizioni popolari già depositate e una documentata richiesta da parte della cittadinanza. “La politica e l’ente gestore devono cambiare approccio: occorre agire prima che si verifichino tragedie, non dopo”, ha concluso.

L’UGL Matera continuerà a monitorare la situazione, assicurando che la voce del territorio venga ascoltata e che la sicurezza su una delle arterie più trafficate e pericolose del Sud non venga più ignorata.

