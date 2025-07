Tragedia sfiorata a Monteroni, sindacati sul piede di guerra

Mauro Fioretti, Salvatore Lastinge e Antonio Delle Noci sul crollo di un solaio che ha travolto 3 operai: “Molti cantieri a rischio”

Un nuovo grave incidente sul lavoro scuote il Salento. Nella mattinata di lunedì 7 luglio, a Monteroni, un solaio è crollato durante i lavori di ristrutturazione di un appartamento, ferendo tre operai. Le condizioni dei lavoratori sono attualmente monitorate e non sarebbero in pericolo di vita.

L’episodio ha suscitato la dura reazione dei sindacati. Mauro Fioretti, coordinatore territoriale della UIL di Lecce, e Salvatore Lastinge, segretario generale della Feneal UIL Lecce, chiedono chiarezza immediata su quanto accaduto. “Vogliamo sapere se quel cantiere fosse stato oggetto di controlli e se le norme di sicurezza fossero rispettate. È un dovere verso i lavoratori e le loro famiglie”, hanno dichiarato.

I sindacati denunciano con forza la mancanza cronica di organico negli Ispettorati del Lavoro e l’insufficienza di investimenti strutturali in materia di prevenzione. “Non basta la formazione occasionale: servono percorsi veri per preparare i lavoratori a proteggersi dai rischi quotidiani”, affermano Fioretti e Listinge, rilanciando la campagna nazionale “ZeroMortisulLavoro”.

“Ci troviamo, ancora una volta, davanti a un evento che poteva essere evitato – ha aggiunto Antonio Delle Noci, segretario generale della Filca CISL Puglia e reggente della Filca Lecce -. Solai che crollano, vite spezzate, famiglie rovinate. È inaccettabile che nei cantieri si continui a lavorare senza il rispetto minimo delle norme di sicurezza”.

Delle Noci invoca il rafforzamento degli Enti bilaterali, un’azione sinergica tra istituzioni, sindacati e imprese e il pieno rispetto dei protocolli sulla sicurezza sottoscritti a livello territoriale. “Bisogna sensibilizzare anche i sindaci sull’applicazione delle ordinanze anti-caldo, in giornate in cui le temperature possono trasformare un cantiere in una trappola”, ha concluso.

I sindacati promettono battaglia e annunciano iniziative per tenere alta l’attenzione. La priorità resta quella di tutelare chi lavora, affinché tragedie come quella di Monteroni non diventino la normalità.

