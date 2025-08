Tragedia Questura di Brindisi, il cordoglio dell’Anm

BRINDISI – La tragedia avvenuta nella Questura di Brindisi ha seminato sgomento anche negli ambienti giudiziari. In una nota esprime profondo cordoglio la sezione di Brindisi dell’Associazione Italiana Magistrati, nella persona del dott. Pierpaolo Montinaro: “Si è appreso stamane con sgomento ed estremo dolore dell’ improvvisa scomparsa

della dottoressa Sandra Manfrè, Vice Questore Aggiunto della Questura di Brindisi.

La Magistratura brindisina tutta si stringe, con profondo cordoglio, alla sua famiglia,

in particolare al marito e alla piccola figlia, e al Questore e a tutto il personale in servizio

presso la Questura di Brindisi nel dolore per la perdita di una donna e di una poliziotta di

estrema sensibilità e disponibilità nel lavoro come nella vita.

La sua prematura scomparsa costituisce un duro colpo per coloro che l’ hanno

conosciuta ed hanno lavorato con lei.”

