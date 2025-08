Tragedia per il Canosa Calcio: collaboratore muore durante il ritiro

SAN MARCO IN LAMIS – Tragedia per il Canosa Calcio. E’ morto, durante il sonno, lo storico collaboratore del club Antonio Luisi. Stamane la squadra, in ritiro a San Marco in Lamis, avrebbe dovuto svolgere l’allenamento ma Luisi, stranamente, non era ancora presente. Lo hanno trovato privo di vita con la tv della sua camera ancora accesa. Sconvolti staff tecnico e gruppo squadra hanno sospeso la preparazione e hanno annullato il ritiro. Una tragedia molto simile a quella vissuta dal Lecce con la scomparsa di Graziano Fiorita.

Antonio Luisi aveva 62 anni, sia da calciatore che da coordinatore della logistica ha dedicato la sua vita professionale al Canosa Calcio.

La redazione sportiva di Antenna Sud si unisce al dolore della sua famiglia e del club canosino.

