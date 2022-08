TARANTO- Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Lucia La Penna, segretario Flai Cgil di Taranto, relativa alla tragedia che si è consumata nella mattinata del 25 agosto in un’azienda agricola specializzata nella produzione di agrumi di Massafra, in cui ha perso la vita l’operaio 55enne Giuseppe De Marinis.

La vittima era ai comandi di un trattore che, durante i lavori di aratura, si è ribaltato schiacciandolo.

“L’uomo, purtroppo, è morto sul colpo. Ora spazio alle indagini per accertare la dinamica dell’accaduto e stabilire le responsabilità. Ma la ricostruzione dei fatti, l’individuazione delle responsabilità personali, non risolveranno i problemi, ne potranno riavvolgere il nastro ed evitare la tragedia già consumata. Eppure, studi recenti da parte di istituti come l’Inail hanno documentato che la maggior parte degli infortuni mortali denunciati in ambito agricolo vede il coinvolgimento del trattore.

Ma secondo la Cgil è giunto il tempo per evitare questi assurdi necrologi. Le tragedie possono essere evitate o avere conseguenze meno gravi perché basterebbe la presenza e l’utilizzo degli ordinari dispositivi di protezione come strutture che garantiscano sicurezza all’operaio in caso di ribaltamento del trattore, indicazioni sui percorsi da seguire per gli spostamenti e soprattutto investimenti per rinnovare i mezzi di lavoro troppe volte obsoleti e inadeguati.

Ancora una volta ribadisco che la chiave di svolta è quella di maggiore incentivi da destinare all’innovazione tecnologica e alla salute e sicurezza in agricoltura. La sicurezza sul lavoro non può essere considerata un costo bensì un investimento e soprattutto un diritto. La segreteria della Flai Cgil Taranto si associa al dolore che ha colpito la famiglia.”