Tragedia nelle campagne di Trani: 73enne muore in un incendio nei suoi terreni

Un dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto, nelle campagne di Trani, a poca distanza dalla chiesa rupestre di Santa Geffa. Un uomo di 73 anni è stato trovato privo di vita in un terreno di sua proprietà, dove poco prima si era sviluppato un incendio.

L’allarme è stato lanciato dal figlio dell’uomo, preoccupato per l’impossibilità di mettersi in contatto con il padre. Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenute due equipe del 118 – una da Andria e l’altra da Bisceglie – ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare: è stato dichiarato il decesso sul luogo dell’accaduto.

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, avrebbero coinvolto alberi, tubazioni e altro materiale ancora in fase di identificazione. Restano da chiarire le cause esatte del rogo e se la vittima sia stata sorpresa direttamente dalle fiamme o se il decesso sia avvenuto per altre ragioni legate all’incendio.

Sul posto sono immediatamente intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato, la polizia Locale di Trani, i vigili del fuoco e la Scientifica per i rilievi del caso. È arrivato anche il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Trani, che coordina le indagini. Tra le ipotesi al vaglio delle autorità, non si esclude alcuna pista, mentre nelle prossime ore si deciderà se procedere con l’autopsia per chiarire le esatte cause della morte.

Il dramma si è verificato poco prima dell’arrivo di un’ondata di maltempo che nel pomeriggio si è abbattuta sull’intero territorio della Bat, complicando ulteriormente le operazioni di messa in sicurezza della zona.

