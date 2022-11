Condividi su...

Francesco Agosta, runner tarantino di 36 anni, è morto d’infarto nel pomeriggio di giovedì 3 novembre, poco dopo le 16.00, mentre si allenava in via Molinetto, a Possagno (Treviso). I primi a tentare di soccorrerlo sono stati alcuni passanti che lo hanno visto per terra e hanno lanciato subito l’allarme. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del Suem 118, giunti sul posto insieme ai Carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto. Agosta non aveva con sé documenti, pertanto è stata la sua compagna, avvertita proprio dai Carabinieri, a identificarlo: i due vivevano insieme in via Sant’Antonio, a Pieve del Grappa (Treviso).