Una turista é annegata nelle acque di Torre Lapillo. La donna, di 60 anni, residente a San Donaci, nel brindisino, aveva raggiunto un tratto di spiaggia libera per un tuffo in mare durante la sua vacanza a Porto Cesario. L'immersione, però, si è rivelata fatale, inutili i soccorsi prestati dai sanitari giunti a bordo di un'ambulanza. Indagini in corso.