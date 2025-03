Tragedia in mare nel tarantino: uomo muore durante immersione

Nella mattinata di venerdì 28 marzo si è consumata una tragedia nelle acque di Marina di Leporano, nel Tarantino. Un uomo di 59 anni, classe 1966 e originario della provincia di Foggia, ha perso la vita durante un’immersione nei pressi dello stabilimento balneare Lido Gandoli.

Le cause del decesso sono ancora da accertare, ma si fa largo la pista del malore. Secondo una prima ricostruzione, il 66enne era da alcuni giorni nel Tarantino probabilmente alla ricerca di oro e metalli preziosi, come lascia pensare l’attrezzatura trovata (strumenti per scandagliare i fondali)

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Capitaneria di Porto e il personale sanitario del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto. (Video Francesco Manfuso) +++ IN AGGIORNAMENTO +++

