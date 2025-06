Tragedia in mare a Margherita: uomo muore annegato

Un ragazzo, di 20 anni, è stato salvato dal tempestivo intervento dei soccorsi: ora è ricoverato al Dimiccoli di Barletta

Due episodi distinti ma ravvicinati hanno sconvolto, nella giornata di domenica 29 giugno, la località balneare di Margherita di Savoia (Bat). In entrambi i casi si è trattato di interventi di soccorso in mare: in uno dei due, purtroppo, ha perso la vita nonostante i tentativi di rianimazione.

Il primo intervento è avvenuto al Lido Seaside: un ragazzo di 20 anni si è trovato in seria difficoltà in acqua. I soccorritori del 118 lo hanno riportato a riva e poi trasportato in codice rosso all’ospedale Dimiccoli di Barletta dove è ricoverato. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Diverso l’esito del secondo episodio, avvenuto poco dopo a sud del Lido Horizont: un 49enne di nazionalità rumena è stato trascinato a riva privo di sensi. Immediatamente sono state attivate le manovre di rianimazione cardio-polmonare, inclusi massaggio cardiaco e l’utilizzo del defibrillatore. Nonostante ogni sforzo, il cuore dell’uomo non ha ripreso a battere e il decesso è stato constatato poco dopo dall’equipe sanitaria di Zapponeta (Foggia).

