31 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Tragedia in Francia: ritrovato senza vita il corpo di un 28enne barese

Domenico Brandonisio 31 Agosto 2025
Prima la scomparsa, poi la triste notizia del decesso: ad essere coinvolto un giovane 28enne barese del quartiere San Paolo. Il ragazzo, recatosi in Francia per motivi lavorativi ma partito con amici, aveva fatto perdere le proprie tracce dalla sera del 28 agosto mentre era a Cannes, stessa data in cui era stato avvistato anche dai suoi compagni. Una volta saputo della scomparsa, preoccupata, la stessa famiglia si reca in Francia il 30 agosto, ieri dunque, ed è qui che apprende del decesso. Paolo Silecchia, questo il nome del ragazzo, è stato ritrovato senza vita su una spiaggia della stessa Cannes: da chiarire le cause del decesso. Il corpo è stato restituito dalla famiglia dopo che la polizia francese e la locale procura l’avevano trattenuto per effettuare l’esame autoptico. La famiglia del giovane Silecchia verrà assistita dall’avvocato Falagario di Bari.

 

