Nicola Pipio, la vittima

Tragedia Ferrandina, lutto cittadino e festa patronale sospesa

Roberto Chito 15 Agosto 2025
centered image

Dopo la tragedia che ha colpito la comunità di Ferrandina, il sindaco, Carmine Lisanti, in una nota, oltre a esprimere cordoglio alla famiglia del ragazzo deceduto, ha proclamato il lutto cittadino e annullato i festeggiamenti in onore di San Rocco, sacro patrono.

La nota del sindaco Carmine Lisanti

“È con il cuore pesante che comunico a tutti voi la perdita del nostro caro Nicola, vittima di un incidente straziante avvenuto proprio durante i festeggiamenti di Ferragosto.

A nome dell’intera comunità di Ferrandina e dell’Amministrazione Comunale, esprimo la mia più sentita vicinanza a tutti i suoi cari.

In momenti come questi, le parole non bastano a colmare un dolore così grande. L’intera comunità è scossa e si stringe attorno a voi, condividendo questo lutto inimmaginabile. Il mio pensiero va anche agli tre giovani ferrandinesi rimasti feriti, che sto per raggiungere in ospedale.

Per onorare la memoria del giovane e per rispetto della famiglia, abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino e di sospendere immediatamente tutti i festeggiamenti previsti in onore del nostro patrono, San Rocco”.

centered image

