Tragedia Ferrandina, domani ultimo saluto a Nicola. Stabili le condizioni dei feriti

Dopo la tragedia di ieri, che ha visto Nicola perdere la vita, arrivano importanti aggiornamenti sugli altri ragazzi ricoverati.

Attraverso un post del sindaco di Ferrandina Carmine Lisanti, si apprende che Ilaria, trasferita a Bari, e Domenico, trasferito a Potenza, sono fuori pericolo e le loro condizioni sono stabili. Angelo, invece, ricoverato all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, è stato dimesso in mattinata.

Intanto, nella giornata di domani, alle ore 16:00, presso la Chiesa Madre di Ferrandina si svolgeranno i funerali di Nicola, la cui comunità aragonese è pronta a dargli l’ultimo saluto.

La nota del sindaco Carmine Lisanti

Vi scrivo con il cuore ancora in gola, non solo come vostro Sindaco, ma anche come padre. Non c’è dolore più grande di quello che si prova di fronte alla sofferenza dei nostri figli.

Ho seguito da vicino la situazione fin dai primi istanti. Ho visitato personalmente gli ospedali e sono stato assieme alle famiglie, rimanendo con loro costantemente in contatto.

Vi assicuro che Ilaria trasferita a Bari e Domenico a Potenza stanno ricevendo le migliori cure. Le loro condizioni sono stabili e sono fuori pericolo. E’, invece, di pochi minuti fa la notizia delle dimissioni dall’Ospedale di Matera di Angelo.

La nostra comunità è stata colpita al cuore dalla tragica notizia della morte di Nicola, i cui funerali si terranno domani 17 agosto alle ore 16:00 in Chiesa Madre.

Oggi, in un giorno così importante in cui celebriamo il nostro Santo Patrono San Rocco, vi chiedo di unirci in preghiera. Chiediamo a San Rocco di vegliare su questi ragazzi, di dare forza alle loro famiglie e di aiutarci, come comunità, a superare questo drammatico e doloroso momento.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author