Tragedia Ferrandina, foto: Protezione Civile

Tragedia Ferrandina, cade albero su auto: un morto e tre feriti

Giuseppe Cutro 15 Agosto 2025
Il canonico picnic di Ferragosto si è trasformato in una tragedia. Nel bosco Fonnoni di Ferrandina, a causa di un violento temporale, una quercia colpita da un fulmine è caduta su un’auto.

All’interno dell’abitacolo c’erano 4 ragazzi che si stavano riparando dalla pioggia. L’impatto del tronco è stato fatale per un uomo del posto di 29 anni morto sul colpo. Le altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d’urgenza all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. La vittima si chiama Nicola Pipio.

Dopo la tragedia, il sindaco di Ferrandina Carmine Lisanti, in una nota ha annunciato di aver annullato i festeggiamenti in onore di San Rocco di domani e proclamato il lutto cittadino, oltre ad aver espresso cordoglio alla famiglia della vittima.

