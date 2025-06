Tragedia familiare in contrada Cicoria: Stefano non fu ucciso dal padre

FRANCAVILLA FONTANA – Ad ucciderlo non è stato l’anziano padre, ma una crisi cardiorespiratoria scatenata, prima ancora che che dalle coltellate, da uno stato di salute già precario. Colpo di scena nell’inchiesta sull’omicidio del 44enne Stefano Argentina, morto lo scorso marzo in ospedale, al Perrino di Brindisi. I risultati dell’autopsia eseguita dal medico legale Domenico Urso hanno escluso il nesso di causalità tra il decesso dell’uomo e le coltellate inferte, secondo la ricostruzione di carabinieri e procura, dal 72enne Angelo, unico indagato e papà della vittima.

Anche per questo, l’uomo, difeso dall’avvocato Massimo Romata, nelle scorse ore ha ritrovato la libertà.

Il gip Vittorio Testi, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Alfredo Manca, ha infatti disposto la revoca della misura cautelare ai domiciliari cui l’anziano, dopo la detenzione carceraria, era da qualche tempo sottoposto.

Tragedia contrada Cicoria, scarcerato anziano padre

L’ordinanza del giudice si basa proprio sulla relazione depositata dal consulente incaricato dalla procura che, di fatto, va ad intaccare i gravi indizi di colpevolezza rilevati dagli investigatori in un primo momento.

Come si ricorderà, padre e figlio litigarono davanti all’ingresso della villetta di famiglia, nelle campagne tra Francavilla Fontana e Villa Castelli. Ad avere la peggio fu il rivale più giovane. Stefano, in un primo momento ricoverato al Camberlingo, fu trasferito nelle ore successive al Perrino dove morì il giorno dopo. Nel frattempo, papà Angelo fu ristretto in carcere, con l’accusa di omicidio volontario. Un’ipotesi che, alla luce delle novità investigative di queste ore, sembra destinata ad affievolirsi per sfumare nel meno grave reato di lesioni personali.

Anche perché, come rileva ancora la relazione medica, si esclude che le ferite riportate nel litigio di contrada Cicoria abbiano svolto un ruolo anche concausale nella morte dell’uomo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author