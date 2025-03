Tragedia familiare a Francavilla Fontana: muore 45enne accoltellato dal padre

FRANCAVILLA FONTANA – Tragedia familiare a Francavilla Fontana dove un 45enne è deceduto oggi pomeriggio all’ospedale Perrino di Brindisini a causa delle gravi ferite inferte con un coltello dal padre 71enne, arrestato dai carabinieri e ora detenuto nel carcere di Brindisi. La violenta lite è avvenuta ieri pomeriggio in strada, davanti all’abitazione di famiglia in contrada Cicoria.

Secondo quanto ricostruito dai militari del Nor della compagnia di Francavilla Fontana, i rapporti tra padre e figlio, entrambi noti alle forze dell’ordine, erano tesi da tempo. Nella giornata di ieri, una lite dapprima verbale si è trasformata in qualcosa di più. Ad un certo punto, è spuntato fuori un coltello che ha gravemente ferito all’addome il 41enne, prima trasportato in ambulanza al Camberlingo e, nella notte di mercoledì, trasferito al Perrino dove è deceduto poco prima delle 18 di oggi.

