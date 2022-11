Tragedia elicottero, proseguono in mattinata le operazioni di recupero

Condividi su...

Linkedin email

FOGGIA – Proseguono le operazioni di recupero dei corpi delle sette vittime che si trovavano a bordo dell’elicottero precipitato a Castelpagano tra Apricena e San Severo. Tra le vittime è stata ufficializzata la presenza di due minori di 13 e 14 anni, le prime notizie a tal proposito sono state contrastanti, poi la conferma definitiva. Due ragazzi che facevano parte della famiglia slovena in vacanza in Puglia, oltre ai genitori dei minori, ai due piloti e al medico del 118.

Come dicevamo, proseguono le operazioni di recupero dei corpi, hanno lavorato per tutta la notte: Vigili del fuoco, volontari della protezione civile e le forze dell’ordine. Una zona impervia e difficilmente raggiungibile, tutto aggravato falla avverse condizioni meteo.

Stamattina sul posto si è nuovamente recato il Procuratore di Foggia Vaccaro insieme con il comandante provinciale dei Carabinieri Miulli, i militari stanno curando le indagini per appurare la dinamica della tragedia.