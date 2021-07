Tragedia a Vieste, ritrovato senza vita il corpo della bambina scomparsa in mare

Nulla da fare per la bambina scomparsa in mare stamani durante un bagno con i cugini di 12 e 8 anni. Il corpo è stato rinvenuto sotto la scogliera di San Francesco. Ancora in corso le indagini per accertare le dinamiche dell’accaduto, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che i piccoli si siano trovati in difficoltà per le forti correnti. I due maschietti sono stati tratti subito in salvo, per la cuginetta purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato rinvenuto senza vita dai militari della Capitaneria di porto.