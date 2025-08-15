15 Agosto 2025

Tragedia a Valenzano, il cordoglio di Mons. Giuseppe Satriano

Giovanni Sebastio 15 Agosto 2025
centered image

BARI – Messaggio di cordoglio di Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari – Bitonto dopo la tragedia sul lavoro avvenuta stamattina a Valenzano in cui ha perso la vita un uomo di 46 anni.
“Dal lontano Kenya, dove mi trovo per un viaggio pastorale, ho appreso, con profonda tristezza, la notizia della tragica scomparsa di Giovanni Faniuolo, avvenuta questa mattina a Valenzano durante i lavori di preparazione della festa patronale.

A nome mio personale e dell’intera comunità diocesana, esprimo la vicinanza e l’affetto alla famiglia Faniuolo, condividendo il loro dolore, e alla Comunità di Valenzano che vede la propria festa segnata da un lutto così improvviso e drammatico.

Affido Giovanni alla misericordia del Signore e prego perché il suo sacrificio non resti senza un impegno serio di tutti per garantire condizioni di lavoro sicure. Troppi, ancora oggi, sono gli incidenti che strappano vite preziose nel compimento del loro dovere.

Auspico – conclude Mons Satriano – che sia fatta piena chiarezza sulle circostanze dell’accaduto, nella convinzione che la verità e la giustizia siano vie necessarie per onorare la memoria di chi non è più tra noi e per proteggere la vita di chi lavora.”

