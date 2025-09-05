Tragedia a Troia: auto lo schiaccia contro un albero e muore

Tragedia nelle campagne di Troia, nel Foggiano, dove un uomo di 82 anni ha perso la vita in un drammatico incidente con la propria auto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe avuto difficoltà nell’inserire il freno a mano del veicolo. La macchina ha iniziato a muoversi e l’uomo ha tentato di fermarla, ma è rimasto schiacciato contro un albero.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati per la sua assenza prolungata. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts