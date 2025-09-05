Tragedia a Troia: auto lo schiaccia contro un albero e muore

Tragedia nelle campagne di Troia, nel Foggiano, dove un uomo di 82 anni ha perso la vita in un drammatico incidente con la propria auto.
Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe avuto difficoltà nell’inserire il freno a mano del veicolo. La macchina ha iniziato a muoversi e l’uomo ha tentato di fermarla, ma è rimasto schiacciato contro un albero.
A lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati per la sua assenza prolungata. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.
