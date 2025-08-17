17 Agosto 2025

Tragedia a Polignano: tuffo fatale per un 23enne

Giovanni Sebastio 17 Agosto 2025
Dramma nel cuore dell’estate a Polignano a Mare nella conca di Lama Monachile, uno dei luoghi più iconici della Puglia. Un giovane di 23 anni siciliano di Catania, in vacanza in Puglia, ha perso la vita dopo un tuffo finito in tragedia.

 

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe sbattuto la testa contro uno scoglio prima ancora di toccare l’acqua. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, supportati da un elicottero per il trasporto d’urgenza all’ospedale di Monopoli.

 

Le condizioni del giovane sono apparse da subito critiche e, nonostante i tentativi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare.

