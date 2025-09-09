9 Settembre 2025

Tragedia a Policoro, operaio muore schiacciato dal trattore

9 Settembre 2025
Tragedia nelle campagne di Policoro (Matera), dove un operaio agricolo di 45 anni, originario del Bangladesh, ha perso la vita in seguito a un incidente sul lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando in via Giumenteria quando il trattore che stava manovrando si è ribaltato, travolgendolo e schiacciandolo. Immediato l’intervento del 118 Basilicata, dei vigili del fuoco del Distaccamento di Policoro, dei carabinieri della Compagnia guidata dal maggiore Rampino e degli ispettori del servizio di medicina del lavoro dell’ASL di Matera, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

“Siamo sconvolti e addolorati. In attesa di conoscere l’esatta dinamica dell’incidente, non possiamo esimerci dal richiamare con forza l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto in agricoltura, dove va intensificata l’opera di prevenzione e informazione” ha dichiarato Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera.

Il sindacalista ha parlato di “emergenza sicurezza in Basilicata” e della necessità di interventi concreti e immediati: “Occorre un impegno corale delle istituzioni e della politica per fermare drammi che non possono diventare cronaca ordinaria. Quanto fatto finora non basta, serve agire con rapidità”.

Un nuovo incidente che riporta l’attenzione sulle condizioni di lavoro nel settore agricolo e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione per evitare altre tragedie.

