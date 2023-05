Tragedia a Pisticci: Agricoltore muore travolto dal suo trattore

A due giorni dalla tragica morte di un uomo di 53 anni, di Matera, causata del ribaltamento del trattore mentre lavorava nella sua azienda in contrada Acquaviva di Miglionico, un’altra tragedia ha colpito la provincia materana. Antonio Santamaria, 56enne residente a Pisticci, è morto travolto dal trattore mentre lavorava all’interno di un’azienda agricola, dove si trovava insieme al figlio.

A darne notizia è Pino Giordano, segretario provinciale della Ugl Matera attraverso una nota: “Siamo sconcertati e attoniti – dichiara -. In attesa di capire l’esatta dinamica dell’incidente, siamo di fronte a una strage non più tollerabile. Solo nel 2022 sono state presentate all’Inail ben 1.090 denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale. Pertanto, come Ugl chiediamo alle istituzioni nazionali e locali di intensificare i controlli sui posti di lavoro. È fondamentale rafforzare la formazione e la cultura della sicurezza per prevenire simili eventi. Questa tragedia ci ricorda come la sicurezza sul lavoro sia una priorità assoluta, ancora lontana dall’essere garantita. In tal senso, occorre sollecitare le coscienze di tutti: bisogna fare di più per rendere i luoghi di lavoro posti sicuri, dove la vita sia tutelata al di sopra di ogni cosa. Il lavoro deve nobilitare, non uccidere”, conclude Giordano.

